Balade nature Découverte des oiseaux du marais à Bessines Bessines
Balade nature Découverte des oiseaux du marais à Bessines Bessines samedi 18 avril 2026.
Bessines
Balade nature Découverte des oiseaux du marais à Bessines
Place de la Mairie Bessines Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 11:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Balade nature Découverte des oiseaux du marais
Venez découvrir et observer les oiseaux du marais lors d’une sortie matinale en compagnie du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.
Le18 avril 2026 de 9h à 11h30 à Bessines, place de la Mairie .
Place de la Mairie Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie@mairie-bessines.fr
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English : Balade nature Découverte des oiseaux du marais à Bessines
L’événement Balade nature Découverte des oiseaux du marais à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Niort Marais Poitevin