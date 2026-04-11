Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade nature Découverte des oiseaux du marais à Bessines Bessines

Balade nature Découverte des oiseaux du marais à Bessines Bessines

Balade nature Découverte des oiseaux du marais à Bessines Bessines samedi 18 avril 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 79000 Bessines

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Bessines

Balade nature Découverte des oiseaux du marais à Bessines

Place de la Mairie Bessines Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 11:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Balade nature Découverte des oiseaux du marais
Venez découvrir et observer les oiseaux du marais lors d’une sortie matinale en compagnie du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.
Le18 avril 2026 de 9h à 11h30 à Bessines, place de la Mairie   .

Place de la Mairie Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   mairie@mairie-bessines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature Découverte des oiseaux du marais à Bessines

L’événement Balade nature Découverte des oiseaux du marais à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Niort Marais Poitevin

À voir aussi à Bessines (Deux-Sèvres)