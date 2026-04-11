Balade nature Découverte des plantes comestibles à Saint-Symphorien Saint-Symphorien
Balade nature Découverte des plantes comestibles à Saint-Symphorien Saint-Symphorien samedi 25 avril 2026.
Saint-Symphorien
Balade nature Découverte des plantes comestibles à Saint-Symphorien
5 Place René Cassin Saint-Symphorien Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Balade nature Découverte des plantes comestibles
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles du marais en compagnie du Jardin de Chanteloup. Durant cette sortie, vous apprendrez à reconnaitre diverses plantes, les précautions à prendre pour leur consommation et les bonnes pratiques de cueillette. La balade se terminera par un moment de dégustation.
Le 25 avril 2026 de 14h30 à 16h à Saint-Symphorien, 5 place René Cassin .
5 Place René Cassin Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie@saint-symphorien79.fr
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English : Balade nature Découverte des plantes comestibles à Saint-Symphorien
L’événement Balade nature Découverte des plantes comestibles à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Niort Marais Poitevin
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