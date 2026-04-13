Balade nature découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Rue des Noyaux Bazenville

Bazenville

Balade nature découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales

Rue des Noyaux Ferme de la Pommeraye Bazenville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02 17:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Au détour des chemins de campagne, venez découvrir les plantes qui poussent à l’abri des cultures humaines, leurs vertus médicinales et leur goût surprenant. En fin de balade, pour les curieux, visite de la Ferme de la Pommeraye et dégustation de ses bières artisanales.

Envie d’une balade en pleine nature, d’un temps pour contempler, humer et flâner ?

Envie d’en apprendre plus sur la nature qui nous entoure et de reconnaître les plantes qui jonchent les sentiers ?

L’Office de Tourisme Gold Beach vous invite à une balade nature à Bazenville aux alentours de la Ferme de la Pommeraye. Au détour des chemins de campagnes, venez découvrir les plantes qui poussent à l’abri des cultures humaines, leurs vertus médicinales et leur goût surprenant.

A la fin de la promenade et pour les curieux, venez visiter la brasserie de la Ferme de la Pommeraye, là où la bière fait son ultime voyage avant la mise en bouteille.

L’après-midi se terminera autour d’une dégustation de bière, jus de pomme, infusion et amuses bouches aux plantes sauvages. .

Rue des Noyaux Ferme de la Pommeraye Bazenville 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 67 08 contact@goldbeach-tourisme.fr

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English : Balade nature découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales

Take a stroll along the country lanes and discover the plants that grow away from human cultivation, their medicinal virtues and their surprising tastes. At the end of the walk, for the curious, visit the Ferme de la Pommeraye and taste its craft beers.

L’événement Balade nature découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Bazenville a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Gold Beach