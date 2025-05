Balade nature Délicieuse nature – Senonches, 11 juin 2025 10:00, Senonches.

Eure-et-Loir

Balade nature Délicieuse nature Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 10:00:00

fin : 2025-06-11 12:00:00

Date(s) :

2025-06-11

Balade nature, des chaussures à l’assiette il n’y a qu’un pas. Plantes comestibles et recettes associés. Rdv lors de la réservation obligatoire. Chaussures de marche, panier, gants et sécateurs sont les bienvenus. 5 .

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 54 48

English :

Nature walk, it’s just a short step from shoes to plate. Edible plants and associated recipes. Must be booked in advance. Walking shoes, basket, gloves and pruning shears welcome.

German :

Naturwanderung, von den Schuhen bis zum Teller ist es nur ein Schritt. Essbare Pflanzen und zugehörige Rezepte. Rdv bei der Reservierung erforderlich. Wanderschuhe, Korb, Handschuhe und Gartenschere sind willkommen.

Italiano :

Una passeggiata nella natura: dalle scarpe al piatto il passo è breve. Piante commestibili e relative ricette. Deve essere prenotata in anticipo. Sono graditi scarpe da trekking, cestino, guanti e forbici.

Espanol :

Un paseo por la naturaleza, del calzado al plato sólo hay un paso. Plantas comestibles y recetas asociadas. Reserva previa. Zapatos de senderismo, cesta, guantes y tijeras de podar son bienvenidos.

L’événement Balade nature Délicieuse nature Senonches a été mis à jour le 2025-05-26 par OT DU PERCHE