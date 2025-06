Balade nature « Des oiseaux au yoga » Bonny-sur-Loire 28 juin 2025 09:30

Le 28 juin à 9h30, vivez une expérience unique aux Îles de Bonny (Bonny-sur-Loire) avec la balade nature « Des oiseaux au yoga ». Observation ornithologique et séance bien-être au cœur de la nature. À partir de 12 ans. Réservation obligatoire au 06 15 77 44 35.

Le samedi 28 juin à 9h30, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire vous propose une expérience originale et ressourçante sur les Îles de Bonny à Bonny-sur-Loire une balade nature intitulée Des oiseaux au yoga . Accompagnés par des spécialistes, partez à la découverte de la faune locale et notamment des oiseaux, avant de vous détendre lors d’une séance de yoga en pleine nature. Une parenthèse bien-être à vivre au cœur d’un environnement préservé. Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. Activité accessible à partir de 12 ans. Tarif 15 € par adulte. Prévoir des jumelles, un tapis et une tenue confortable. 15 .

Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35

English :

On June 28 at 9:30 am, enjoy a unique experience on the Îles de Bonny (Bonny-sur-Loire) with the « From birds to yoga » nature walk. Birdwatching and a wellness session in the heart of nature. Minimum age 12. Booking essential on 06 15 77 44 35.

German :

Erleben Sie am 28. Juni um 9:30 Uhr auf den Bonny-Inseln (Bonny-sur-Loire) eine einzigartige Erfahrung mit dem Naturspaziergang « Von Vögeln bis Yoga ». Vogelbeobachtung und Wellness im Herzen der Natur. Ab 12 Jahren. Reservierung erforderlich unter 06 15 77 44 35.

Italiano :

Il 28 giugno alle 9.30, godetevi un’esperienza unica sulle Îles de Bonny (Bonny-sur-Loire) con la passeggiata naturalistica « Dagli uccelli allo yoga ». Birdwatching e sessione di benessere nel cuore della natura. Età minima 12 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 06 15 77 44 35.

Espanol :

El 28 de junio a las 9.30 h, disfrute de una experiencia única en las Îles de Bonny (Bonny-sur-Loire) con el paseo por la naturaleza « De los pájaros al yoga ». Observación de aves y sesión de bienestar en plena naturaleza. Edad mínima 12 años. Imprescindible reservar en el 06 15 77 44 35.

