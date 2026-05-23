Fontenay-sur-Eure

Balade nature Dragons des airs

Fontenay-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Des as de l’aviation virevoltent en saccade au dessus des étangs. De la larve à l’adulte, observons les libellules et demoiselles qui n’auront plus de secret pour vous !

Réservation obligatoire avant le mardi 7 juillet. Prévoir chaussures de marche et jumelles. Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen) Centre-Val de Loire. .

Fontenay-sur-Eure 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 54 48

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English :

Aerial aces swoop over the ponds. From larva to adult, let’s take a look at dragonflies and damselflies that will hold no more secrets for you!

L’événement Balade nature Dragons des airs Fontenay-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES