[Balade nature] Eau et biodiversité au bois des communes Varengeville-sur-Mer

[Balade nature] Eau et biodiversité au bois des communes

Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Partez à la découverte d’un espace naturel unique lors d’une promenade guidée au bois des communes.

Au fil du chemin, vous apprendrez comment l’eau influence la vie sauvage et la biodiversité locale.

Une occasion idéale pour s’immerger dans la nature, observer la faune et la flore, et mieux comprendre les écosystèmes qui nous entourent.

Que vous soyez amateur de nature ou simple curieux, venez pour un moment enrichissant et convivial ! .

Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 98 39 50

