Balade nature en barque et sur terre dans les marais de la Conie

Donnemain-Saint-Mamès Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 16:30:00

fin : 2025-08-11 18:30:00

Date(s) :

2025-08-11

Le Conservatoire D’espaces Naturels Centre-Val de Loire et Instant Pêche et Nature 28 vous proposent une découverte de la Conie et de sa biodiversité, sur barque et à terre, sur le site naturel préservé des Marais à Donnemain-Saint-mamès. Deux départs à 14h00 et 16h30. Inscription obligatoire.

Découvrez les richesses naturelle de la Conie, en barque mais aussi sur terre, 1h00 en barque et 1h00 de parcours à pied (moins de 2km).

Nombre de place très limité ! Inscription obligatoire au 02 37 28 54 48 avant samedi à midi.

Lieu de rendez-vous et modalités communiqués à l’inscription.

Se munir de bonnes chaussures ou de bottes.

Situé près de Châteaudun, le site naturel des Marais (14 ha) est géré par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. Ces prés étaient autrefois loués aux habitants qui exploitaient le Roseau pour la confection des toits de chaume. Le marais s’est peu à peu boisé au cours de la deuxième moitié du 20e siècle suite à l’abandon de cette pratique architecturale. Les roselières accueillent un cortège d’oiseaux affectionnant les zones humides. 9 .

Donnemain-Saint-Mamès 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 54 48

English :

The Conservatoire D?espaces Naturels Centre-Val de Loire and Instant Pêche et Nature 28 invite you to discover the Conie river and its biodiversity, by boat and on land, on the preserved natural site of Les Marais at Donnemain-Saint-mamès. Two departures at 2:00 pm and 4:30 pm. Registration required.

German :

Das Conservatoire D?espaces Naturels Centre-Val de Loire und Instant Pêche et Nature 28 bieten Ihnen eine Entdeckungsreise durch den Fluss Conie und seine Biodiversität an, die Sie mit dem Boot und an Land im Naturschutzgebiet Les Marais in Donnemain-Saint-mamès unternehmen können. Zwei Abfahrten um 14.00 Uhr und 16.30 Uhr. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Il Conservatoire D?espaces Naturels Centre-Val de Loire e Instant Pêche et Nature 28 vi invitano a scoprire la Conie e la sua biodiversità, in barca e a terra, nel sito naturale preservato del Marais a Donnemain-Saint-mamès. Due partenze alle 14.00 e alle 16.30. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

El Conservatoire D’espaces Naturels Centre-Val de Loire e Instant Pêche et Nature 28 le invitan a descubrir la Conie y su biodiversidad, en barco y en tierra, en el paraje natural preservado del Marais de Donnemain-Saint-mamès. Dos salidas a las 14.00 y 16.30 h. Inscripción obligatoria.

