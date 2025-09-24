Balade nature en bocage et Forêt. Grand’Place Obies

Balade nature en bocage et Forêt. Grand’Place Obies mercredi 24 septembre 2025.

Balade nature en bocage et Forêt.

Grand’Place Eglise d’Obies Obies Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 16:30:00

Date(s) :

2025-09-24

En suivant le Sentier des Druides, venez découvrir les richesses naturelles de la Forêt de Mormal et du bocage environnant.

En suivant le Sentier des Druides, venez découvrir les richesses naturelles de la Forêt de Mormal et du bocage environnant. .

Grand’Place Eglise d’Obies Obies 59570 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Follow the Sentier des Druides and discover the natural riches of the Forêt de Mormal and the surrounding bocage.

German :

Folgen Sie dem Druidenpfad und entdecken Sie die natürlichen Reichtümer des Forêt de Mormal und der umliegenden Bocage.

Italiano :

Seguite il Sentier des Druides e scoprite le ricchezze naturali della Forêt de Mormal e del bocage circostante.

Espanol :

Siga el Sentier des Druides y descubra las riquezas naturales del Forêt de Mormal y el bocage que lo rodea.

L’événement Balade nature en bocage et Forêt. Obies a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme