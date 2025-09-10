BALADE NATURE EN FAMILLE Assas

Venez en famille découvrir les petites bêtes avec un entomologiste professionnel et apprendre à reconnaître quelques espèces de la garrigue et des prairies. Criquets, sauterelles, grillons… quelles sont les différences ? Où vivent ses espèces ? Quelles sont leurs mœurs ?…

English :

Join a professional entomologist for a family outing and learn how to recognize some of the species found in the garrigue and meadows. Crickets, grasshoppers, crickets? what are the differences? Where do these species live? What are their habits?

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die kleinen Tiere mit einem professionellen Entomologen und lernen Sie, einige Arten der Garrigue und der Wiesen zu erkennen. Heuschrecken, Grillen, Grashüpfer? Was sind die Unterschiede? Wo leben diese Arten? Wie sind ihre Lebensgewohnheiten?

Italiano :

Unitevi a un entomologo professionista per una gita in famiglia alla scoperta di piccoli animali e imparate a riconoscere alcune delle specie presenti nella gariga e nei prati. Grilli, cavallette, grilli? Quali sono le differenze? Dove vivono queste specie? Quali sono le loro abitudini?

Espanol :

Acompañe a un entomólogo profesional en una excursión familiar para descubrir pequeños animales y aprender a reconocer algunas de las especies que se encuentran en la garriga y los prados. Grillos, saltamontes, grillos? ¿cuáles son las diferencias? ¿Dónde viven estas especies? ¿Cuáles son sus hábitos?

