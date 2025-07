BALADE NATURE EN FAMILLE AU ROCHER DE BAYARD Route de Villefort Pourcharesses

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Gratuit. Ouvert aux familles

RDV 11h en face de l’accueil du mas de la barque. Moins de 5 km avec un peu de dénivelé. Prévoyez de bonnes chaussures de marche et des vêtements adaptés

Proposé par l’association les joyeux Bombyles.

Rendez-vous: 11h en face de l’accueil du mas de la barque. Le point GPS du rendez-vous vous sera transmis après votre inscription.

‍♂️ Distance & difficulté Balade de moins de 5 km. L’itinéraire emprunte principalement des sentiers de terre et de cailloux.

Équipement: De bonnes chaussures de marche, idéalement souples pour plus de confort et d’agilité, seront nécessaires. Habillez-vous en fonction de la météo et pensez à prévoir des vêtements de rechange pour les enfants. Un moyen de portage peut être utile pour les plus jeunes.

‍ ‍ ‍ Public: Ouvert aux familles enfants accompagnés par un adulte.

Repas Nous prévoyons une pause pique-nique à midi et un goûter en fin de balade. N’oubliez donc pas d’apporter votre casse-croûte !

☎️ Infos & contact: Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 06 95 83 79 27 ou écrire à lesjoyeuxbombyles@gmail.com .

Route de Villefort Mas de la Barque Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 95 83 79 27

English :

Free admission. Open to families

RDV: 11am in front of the Mas de la Barque reception. Less than 5 km with a slight climb. Bring good walking shoes and suitable clothing

Proposed by les joyeux Bombyles

German :

Kostenlos zu besuchen. Für Familien geöffnet

RDV: 11 Uhr gegenüber der Rezeption des Mas de la Barque. Weniger als 5 km mit etwas Höhenunterschied. Bringen Sie gute Wanderschuhe und geeignete Kleidung mit

Angeboten von Les joyeux Bombyles

Italiano :

Ingresso libero. Aperto alle famiglie

Punto d’incontro: ore 11 davanti alla reception del Mas de la Barque. Meno di 5 km con una leggera pendenza. Portare buone scarpe da trekking e abbigliamento adatto

Consigliato da Les joyeux Bombyles

Espanol :

Entrada gratuita. Abierto a las familias

Punto de encuentro: 11 h delante de la recepción del Mas de la Barque. Menos de 5 km con un ligero desnivel. Llevar buen calzado y ropa adecuada

Sugerido por Les joyeux Bombyles

