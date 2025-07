Balade nature en forêt Landaise Parking de la Mairie Bias

Balade nature en forêt Landaise

Parking de la Mairie 272 Route des Lacs Bias Landes

Début : 2025-08-14

C’est au fil des migrations et des interventions de l’Homme qu’a été modelé le paysage landais que nous côtoyons. Pour le comprendre, il faut le pénétrer. Cette sortie « Nature » est une invitation à la découverte de la forêt landaise et de son utilisation par l’Homme.

Animation encadrée par l’animatrice nature de l’Office de Tourisme de Mimizan.

Heure et lieu de RDV à 9h30 sur le parking de la mairie de Bias

Gratuit

Durée 2h30

Transport prévoir véhicule personnel

Minimum 4 pers

Maximum 25 pers

Prévoir des chaussures fermées, de l’eau et une lotion anti-moustique. Les poussettes sont interdites durant la visite. Les chiens sont autorisés mais tenus en laisse.

L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées.

Réservation sur: https://www.mimizan-tourisme.com/

Visites réservées aux individuels couples et familles .

