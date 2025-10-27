Balade nature en musique Les Minutes Bleues Lanvallay

32 Rue du Quai Talard Lanvallay Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-27 17:00:00

fin : 2025-10-27 19:30:00

2025-10-27

Un animateur nature vous dévoile ses petites histoires et anecdotes sur les plantes sauvages. En chemin, une rencontre inattendue vous attend. Laissez-vous envoûter par la magie de ce moment privilégié, hors du temps !

Accessible à tout public

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

32 Rue du Quai Talard Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 00 40

