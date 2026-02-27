Balade nature en pirogue hawaïenne Mimizan

Balade nature en pirogue hawaïenne Mimizan dimanche 12 avril 2026.

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Pour l’ouverture de la saison, embarquez avec Line, fondatrice de All Water et championne de France de pirogue. A bord de cette embarcation traditionnelle du Pacifique, partez à la découverte de la réserve naturelle du lac. Écoutez des oiseaux, sentez des plantes aromatiques et médicinales… A partager en famille !   .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44  contact@allwater.fr

English : Balade nature en pirogue hawaïenne

