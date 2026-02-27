Balade nature en pirogue hawaïenne Mimizan
Balade nature en pirogue hawaïenne Mimizan dimanche 12 avril 2026.
Balade nature en pirogue hawaïenne
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Pour l’ouverture de la saison, embarquez avec Line, fondatrice de All Water et championne de France de pirogue. A bord de cette embarcation traditionnelle du Pacifique, partez à la découverte de la réserve naturelle du lac. Écoutez des oiseaux, sentez des plantes aromatiques et médicinales… A partager en famille ! .
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade nature en pirogue hawaïenne
L’événement Balade nature en pirogue hawaïenne Mimizan a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Mimizan