Balade nature Enquête en forêt de Chauffour-Ferrière

Parking de la maison médicale Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez participer à une enquête ludique en forêt, à l’occasion de la Journée internationale des forêts !

Une fissure qui court le long d’un tronc, un trou dans une branche, un arbre mort au sol… Découvrez les dendro-microhabitats et leur importance pour la biodiversité. Participez à une petite enquête sur les arbres qui révèlera le potentiel caché des forêts… Rencontre avec Antonin Lourdais, technicien forestier au CNPF Centre national de la propriété forestière.

Une animation proposée en partenariat avec l’association La Petite Faune de Vézelay et le CNPF Centre national de la propriété forestière, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale du Grand Site de Vézelay.

Réservation obligatoire auprès de l’association La Petite Faune de Vézelay au 06 07 75 42 99 ou à l’adresse lapetitefaunedevezelay@gmail.com .

Parking de la maison médicale Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 42 99 lapetitefaunedevezelay@gmail.com

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English : Balade nature Enquête en forêt de Chauffour-Ferrière

L’événement Balade nature Enquête en forêt de Chauffour-Ferrière Vézelay a été mis à jour le 2026-03-13 par Maison du Tourisme PNRM