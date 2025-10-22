Balade nature et atelier cuisine Marboué

Balade nature avec deux guides naturalistes pour partir à la découverte de la faune et la flore locales près de la Conie à Marboué, suivie d’un atelier cuisine dont les recettes seront élaborées avec des ingrédients glanés sur le chemin (5 recettes). L’animation se conclura par un repas partagé.

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT) Beauce-Dunois, Grand Châteaudun Tourisme s’associe au Festival Alimenterre pour une animation 100% nature et saveurs ! L’idée ? Allier découverte, cueillette et dégustation pour un moment convivial et instructif !

Balade nature à partir de 14h00. Rendez-vous rue du Moulin à Marboué puis la balade partira vers le Moulin d’Ecoublanc à Marboué. Après la balade, atelier cuisine à partir de 16h00 à la salle des fêtes de Conie-Molitard, rue de la Sanglerie.

Animation tout public pour amateurs de nature et de cuisine. Seul, en duo, entre amis ou en famille (enfant à partir de 8 ans).

Réservation obligatoire. Places limitée. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées ainsi que des gants et un sac pour cueillir des orties. .

Rue du Moulin Marboué 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

English :

Nature walk with two naturalist guides to discover the local flora and fauna near the Conie river in Marboué, followed by a cooking workshop using ingredients gleaned along the way (5 recipes). The event concludes with a shared meal.

German :

Naturwanderung mit zwei Naturführern zur Entdeckung der lokalen Flora und Fauna in der Nähe des Flusses Conie in Marboué, gefolgt von einem Kochworkshop mit Rezepten aus Zutaten, die auf dem Weg gesammelt werden (5 Rezepte). Die Veranstaltung endet mit einem gemeinsamen Essen.

Italiano :

Passeggiata naturalistica con due guide naturalistiche alla scoperta della flora e della fauna locali nei pressi della Conie di Marboué, seguita da un laboratorio di cucina con ricette a base di ingredienti raccolti lungo il percorso (5 ricette). L’evento si concluderà con un pasto condiviso.

Espanol :

Un paseo por la naturaleza con dos guías naturalistas para descubrir la flora y la fauna locales cerca de la Conie de Marboué, seguido de un taller de cocina con recetas a base de ingredientes recogidos a lo largo del camino (5 recetas). El evento concluirá con una comida compartida.

