Balade nature et atelier d’automne Pix’In Poix-Terron

Pix’In 2bis route de Montigny Poix-Terron Ardennes

Un club pour connaître et protéger la nature ouvre à Pix’In. Pour son premier atelier, le club vous donne rendez-vous le samedi 8 novembre de 14h à 16h . Balade à pied en forêt pour découvrir les graines et els arbres, atelier de fabrication de bombes à graines, jeux et animations sont au programme. Animation pour les enfants de 5 à 12 ans, les parents sont également les bienvenus. Inscription gratuite et obligatoire au 06 15 54 16 64.

Pix’In 2bis route de Montigny Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 6 15 54 16 64 contact@lalocomotive.org

English :

A club to learn about and protect nature opens at Pix’In. For its first workshop, the club invites you to join us on Saturday November 8 from 2 to 4 pm. A walk in the forest to discover seeds and trees, a workshop to make seed bombs, games and activities are on the program. Activities for children aged 5 to 12, but parents are also welcome. Free, compulsory registration on 06 15 54 16 64.

German :

Ein Club zum Kennenlernen und Schützen der Natur wird in Pix’In eröffnet. Für seinen ersten Workshop lädt Sie der Club am Samstag, den 8. November von 14 bis 16 Uhr ein. Auf dem Programm stehen ein Spaziergang durch den Wald, um Samen und Bäume zu entdecken, ein Workshop zur Herstellung von Samenbomben, Spiele und Animationen. Animation für Kinder von 5 bis 12 Jahren, Eltern sind ebenfalls herzlich willkommen. Kostenlose und obligatorische Anmeldung unter 06 15 54 16 64.

Italiano :

Un club per conoscere e proteggere la natura sta per essere inaugurato al Pix’In. Il primo laboratorio del club si terrà sabato 8 novembre dalle 14 alle 16. Il programma prevede una passeggiata nel bosco alla scoperta di semi e alberi, un laboratorio per realizzare bombe di semi, giochi e attività. Il programma prevede una passeggiata nel bosco alla scoperta di semi e alberi, un laboratorio per realizzare bombe di semi, giochi e attività. Attività per bambini dai 5 ai 12 anni, ma anche i genitori sono i benvenuti. Gratuito, iscrizione obbligatoria al numero 06 15 54 16 64.

Espanol :

Se inaugura en Pix’In un club para conocer y proteger la naturaleza. El primer taller del club se celebrará el sábado 8 de noviembre, de 14.00 a 16.00 horas. El programa incluye un paseo por el bosque para descubrir semillas y árboles, un taller para fabricar bombas de semillas, juegos y actividades. Actividades para niños de 5 a 12 años, pero los padres también son bienvenidos. Inscripción gratuita y obligatoria en el 06 15 54 16 64.

L’événement Balade nature et atelier d’automne Poix-Terron a été mis à jour le 2025-10-22 par Ardennes Tourisme