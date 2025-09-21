Balade nature et découverte des milieux rocheux Hôtel de Ville de Morteau Morteau

Balade nature et découverte des milieux rocheux Hôtel de Ville de Morteau Morteau dimanche 21 septembre 2025.

Balade nature et découverte des milieux rocheux Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Morteau Doubs

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez pour une promenade nature accompagnée par un guide de moyenne montagne, à la découverte des milieux rocheux et de leur utilité. Un départ est prévu toutes les 1h30 de l’Hôtel de ville de Morteau.

Hôtel de Ville de Morteau 2 place de l’Hôtel de Ville, 25500 Morteau Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez pour une promenade nature accompagnée par un guide de moyenne montagne, à la découverte des milieux rocheux et de leur utilité. Un départ…

© Thomas Goguillot