Balade nature et géologique Porzh Kregwenn (Crozon) Maison des Minéraux Crozon
Balade nature et géologique Porzh Kregwenn (Crozon) Maison des Minéraux Crozon mardi 21 avril 2026.
Balade nature et géologique Porzh Kregwenn (Crozon) Maison des Minéraux
Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21 2026-07-21
Balade Nature & Géologique
Apprenez à lire le paysage, et voyagez jusqu’à l’ère primaire sur les traces d’océans disparus, des vestiges de volcans sous-marins, et découvrez une ancienne chaîne de montagnes… juste ici, sous vos pieds !
Durée 2h
Tarif 15 €
Sur réservation au 02.98.27.19.73 .
Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English : Balade nature et géologique Porzh Kregwenn (Crozon) Maison des Minéraux
L’événement Balade nature et géologique Porzh Kregwenn (Crozon) Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime