Balade nature et géologique Porzh Kregwenn (Crozon) Maison des Minéraux

Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-07-21

Balade Nature & Géologique

Apprenez à lire le paysage, et voyagez jusqu’à l’ère primaire sur les traces d’océans disparus, des vestiges de volcans sous-marins, et découvrez une ancienne chaîne de montagnes… juste ici, sous vos pieds !

Durée 2h

Tarif 15 €

Sur réservation au 02.98.27.19.73 .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

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English : Balade nature et géologique Porzh Kregwenn (Crozon) Maison des Minéraux

L’événement Balade nature et géologique Porzh Kregwenn (Crozon) Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime