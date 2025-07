Balade nature et gourmande Chemin de Casserouge Tournon-d’Agenais

Balade nature et gourmande Chemin de Casserouge Tournon-d’Agenais jeudi 31 juillet 2025.

Balade nature et gourmande

Chemin de Casserouge Côteau de casserouge Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

Balades Nature et Gourmandes avec Pique-Nique Bio et Végétal

Alliez découverte, détente et gourmandise !

Participez à une expérience inoubliable en pleine nature avec nos Balades Nature et Gourmandes, organisées dans les plus beaux Espaces Naturels Sensibles du Lot-et-Garonne. Guidés par des animateurs passionnés, explorez la richesse de la biodiversité locale lors d’une promenade douce et conviviale.

Prolongez le plaisir avec un pique-nique 100% végétal et gourmand ! .

Chemin de Casserouge Côteau de casserouge Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 22 11 48 naturanimee@lilo.org

English : Balade nature et gourmande

Nature and Gourmet Walks with Organic and Plant-Based Picnics

Combine discovery, relaxation, and indulgence!

Participate in an unforgettable experience in the great outdoors with our Nature and Gourmet Walks, organized in the most beautiful Sensitive Natural Areas of Lot-et-Garonne.

German : Balade nature et gourmande

Natur- und Gourmetwanderungen mit Bio- und Pflanzenpicknick

Verbinden Sie Entdeckung, Entspannung und Gaumenfreuden!

Nehmen Sie an einem unvergesslichen Erlebnis inmitten der Natur teil mit unseren Natur- und Gourmetwanderungen, die in den schönsten Espaces Naturels Sensibles des Lot-et-Garonne organisiert werden.

Italiano :

Passeggiate naturalistiche e gastronomiche con picnic biologici e a base vegetale

Combinate scoperta, relax e buona cucina!

Partecipate a un’esperienza indimenticabile nel cuore della natura con le nostre passeggiate naturalistiche e gastronomiche, organizzate negli spazi naturali sensibili più belli del Lot-et-Garonne.

Espanol : Balade nature et gourmande

Paseos por la naturaleza y gastronómicos con picnics ecológicos y vegetales

¡Combine descubrimiento, relajación y buena comida!

Participe en una experiencia inolvidable en plena naturaleza con nuestros Paseos por la Naturaleza y Gastronómicos, organizados en los Espacios Naturales Sensibles más bellos del Lot-et-Garonne.

