Balade nature et histoparty Rue de la Gérés Saint-Pierre-La-Noue

Balade nature et histoparty

Rue de la Gérés Bibliothèque La Romanscène de Saint Pierre La Noue Saint-Pierre-La-Noue Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Partez à la découverte des zones humides d’Aunis Sud. Arpentez les zones humides de Saint Pierre la Noue, en compagnie d’experts naturalistes de la fédération de pêche de Charente-Maritime.

Rue de la Gérés Bibliothèque La Romanscène de Saint Pierre La Noue Saint-Pierre-La-Noue 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 22 33 contact@aunis-sud.fr

English :

Discover the wetlands of Aunis Sud. Explore the wetlands of Saint Pierre la Noue, in the company of naturalist experts from the Charente-Maritime fishing federation.

