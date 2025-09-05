Balade Nature et Mythologie Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
2025-09-05
Balade naturaliste et contée autour du patrimoine naturel du site et des personnages mythologiques.
Avec le Département des Pyrénées-Atlantiques et le centre départemental d’Éduction au patrimoine d’Irissarry.
Inscription obligatoire auprès du CPIE. .
Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 20 cpie.pays.basque@orange.fr
