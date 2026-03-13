Balade nature et patrimoine A la découverte des chaumes de Mouthiers Mouthiers-sur-Boëme
Balade nature et patrimoine A la découverte des chaumes de Mouthiers Mouthiers-sur-Boëme dimanche 26 avril 2026.
Balade nature et patrimoine A la découverte des chaumes de Mouthiers
Mouthiers-sur-Boëme Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez découvrir les richesses naturelles et historiques de ce site méconnu avec son promontoire rocheux accueillant de nombreuses espèces méditerranéennes et sa tourbière en contre bas, riche d’une grande biodiversité.
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Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 98 63 07
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English :
Come and discover the natural and historical riches of this little-known site, with its rocky promontory home to numerous Mediterranean species and its peat bog below, rich in biodiversity.
L’événement Balade nature et patrimoine A la découverte des chaumes de Mouthiers Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême