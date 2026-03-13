Balade nature et patrimoine A la découverte des chaumes de Mouthiers

Mouthiers-sur-Boëme Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez découvrir les richesses naturelles et historiques de ce site méconnu avec son promontoire rocheux accueillant de nombreuses espèces méditerranéennes et sa tourbière en contre bas, riche d’une grande biodiversité.

.

Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 98 63 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the natural and historical riches of this little-known site, with its rocky promontory home to numerous Mediterranean species and its peat bog below, rich in biodiversity.

L’événement Balade nature et patrimoine A la découverte des chaumes de Mouthiers Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême