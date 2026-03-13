Balade nature et patrimoine A la découverte des chaumes des Cothiers à La Couronne La Couronne
Balade nature et patrimoine A la découverte des chaumes des Cothiers à La Couronne La Couronne dimanche 3 mai 2026.
Balade nature et patrimoine A la découverte des chaumes des Cothiers à La Couronne
Hippodrome de la Tourette La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Partez à la découverte des chaumes des Cothiers, situés à côté de l’hippodrome de la Tourette, et qui présentent un intérêt écologique et patrimonial insoupçonné.
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Hippodrome de la Tourette La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 98 63 07
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English :
Discover the Cothiers stubble fields, located next to the Tourette racecourse, which are of unsuspected ecological and heritage interest.
L’événement Balade nature et patrimoine A la découverte des chaumes des Cothiers à La Couronne La Couronne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême