Balade nature et patrimoine Hœrdt
Balade nature et patrimoine Hœrdt samedi 25 avril 2026.
Balade nature et patrimoine
34 rue de La Wantzenau Hœrdt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
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34 rue de La Wantzenau Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 64 25 50 info@cc-basse-zorn.fr
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English :
L’événement Balade nature et patrimoine Hœrdt a été mis à jour le 2026-03-24 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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