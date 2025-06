Balade nature et patrimoine Médiathèque de Labatut Labatut 15 octobre 2025 14:30

Landes

Balade nature et patrimoine Médiathèque de Labatut

Gratuit

Début : 2025-10-15 14:30:00

fin : 2025-10-15 16:30:00

2025-10-15

La médiathèque inaugure le nouveau service intercommunal de prêt de sacs de randonnée équipés (jumelles, livres sur la faune et la flore…) ! Au programme : présentation des sacs en prêt à la médiathèque puis balade naturaliste et patrimoniale avec Laurène, animatrice nature du CPIE et Mathias, médiateur du patrimoine.

Gratuit, sur réservation .

Médiathèque de Labatut 605 Route de l’Église

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 12 89 bibli.labatut@wanadoo.fr

English : Balade nature et patrimoine

The multimedia library inaugurates the new inter-communal service for lending hiking bags (binoculars, books on flora and fauna…)! Program: presentation of the bags, followed by a nature and heritage walk with the CPIE and Mathias, heritage mediator. Reservations required

German : Balade nature et patrimoine

Die Mediathek eröffnet den neuen gemeindeübergreifenden Verleihservice für Wandertaschen (Ferngläser, Bücher über Fauna und Flora…)! Programm: Vorstellung der Taschen, dann naturkundliche und kulturhistorische Wanderung mit dem CPIE und Mathias, Vermittler des Kulturerbes. Auf Reservierung

Italiano :

La biblioteca multimediale inaugura un nuovo servizio intercomunale di prestito di borse da trekking (binocoli, libri sulla flora e la fauna, ecc.)! In programma: presentazione delle borse, seguita da una passeggiata nella natura e nel patrimonio con il CPIE e Mathias, mediatore del patrimonio. Prenotazione obbligatoria

Espanol : Balade nature et patrimoine

La biblioteca multimedia inaugura un nuevo servicio intercomunitario de préstamo de bolsas de senderismo (prismáticos, libros sobre flora y fauna, etc.) En el programa: presentación de las bolsas, seguida de un paseo por la naturaleza y el patrimonio con el CPIE y Mathias, mediador del patrimonio. Reserva obligatoria

