Balade nature et patrimoine Parc départemental de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne

Balade nature et patrimoine Dimanche 21 septembre, 10h00 Parc départemental de la Haute-Île Seine-Saint-Denis

Gratuit sur inscriptions à parcinfo.seinesaintdenis.fr, limité à 20 personnes

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Partez à la découverte de l’histoire du parc, de sa faune et de sa flore en compagnie d’un guide passionné.

Point de rendez-vous : Parc de la Haute-Ile / Parking du parc. Accessible depuis l’avenue Jean-Jaurès, rendez-vous devant le bâtiment des Ecogardes.

Parc départemental de la Haute-Île 34 Avenue Jean-Jaurès, Rn 34, 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/parc/parc-de-la-haute-ile/ https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/balade-nature-et-patrimoine-2/ »}] Situé dans le dernier méandre de la Marne, les 65 hectares du parc présentent une grande friche centrale entourée de zones humides et de boisements propices à l’observation de l’avifaune. Il accueille en son sein un archéosite unique en Ile-de-France. Horaires : du 1er mai au 30 septembre

Accès piéton : 24h/24

Parking : 24h/24 sauf week-ends et

jours fériés (réservé aux PMR)

> Parc sera fermé en cas d’alerte météo (consultez la FAQ).

> Aires de jeux fermées en cas de températures négatives (consultez la FAQ).

Adresse : 220 Avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne

En RER

Ligne A : arrêt « Neuilly-Plaisance », puis bus 113

Ligne E : arrêt « Chelles – Gournay RER »

SNCF Ile-de-France

Ligne « La Ferté-Milon – Château-Thierry / Gare de l’Est : arrêt « Chelles / Gournay RER », puis bus 113

En bus

Lignes 113 et 221 : arrêt « Pointe de Gournay »

En voiture

Route nationale « RN 34 », l’entrée parking se situe à côté du magasin » Point P «

