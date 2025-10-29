Balade nature et santé Sillé-le-Guillaume
La Mutualité Française Pays de la Loire et le Contrat Local de Santé de la 4CPS vous donnent rendez-vous pour une balade nature et santé au cœur de la forêt à Sillé-le-Guillaume
Maison du Tourisme Sillé-le-Guillaume
Découvrez la faune et la flore locales
Apprenez à reconnaître les insectes et les arbres
♂️ Profitez d’un moment de bien-être en famille
Une collation sera offerte à la fin de la marche
Participation gratuite inscription obligatoire
02 43 52 11 50 accueil@afajes.org
Plus d’infos https://paysdelaloire.mutualite.fr/evenements/marche-et-environnement-special-famille/ .
English :
The Mutualité Française Pays de la Loire and the Contrat Local de Santé de la 4CPS invite you to a nature and health walk in the heart of the forest at Sillé-le-Guillaume
German :
Die Mutualité Française Pays de la Loire und der lokale Gesundheitsvertrag der 4CPS laden Sie zu einem Spaziergang durch Natur und Gesundheit im Herzen des Waldes in Sillé-le-Guillaume ein
Italiano :
La Mutualité Française Pays de la Loire e il Contratto di Salute Locale 4CPS vi invitano a partecipare a una passeggiata naturalistica e salutare nel cuore della foresta di Sillé-le-Guillaume
Espanol :
La Mutualité Française Pays de la Loire y el Contrato Local de Salud 4CPS le invitan a unirse a ellos para un paseo por la naturaleza y la salud en el corazón del bosque de Sillé-le-Guillaume
