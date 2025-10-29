Balade nature et santé Sillé-le-Guillaume

Balade nature et santé Sillé-le-Guillaume mercredi 29 octobre 2025.

Balade nature et santé

Sillé Plage Sillé-le-Guillaume Sarthe

La Mutualité Française Pays de la Loire et le Contrat Local de Santé de la 4CPS vous donnent rendez-vous pour une balade nature et santé au cœur de la forêt à Sillé-le-Guillaume

Maison du Tourisme Sillé-le-Guillaume

Découvrez la faune et la flore locales

Apprenez à reconnaître les insectes et les arbres

‍♂️ Profitez d’un moment de bien-être en famille

Une collation sera offerte à la fin de la marche

Participation gratuite inscription obligatoire

02 43 52 11 50 accueil@afajes.org

Plus d’infos https://paysdelaloire.mutualite.fr/evenements/marche-et-environnement-special-famille/ .

Sillé Plage Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 11 50 accueil@afajes.org

English :

The Mutualité Française Pays de la Loire and the Contrat Local de Santé de la 4CPS invite you to a nature and health walk in the heart of the forest at Sillé-le-Guillaume

German :

Die Mutualité Française Pays de la Loire und der lokale Gesundheitsvertrag der 4CPS laden Sie zu einem Spaziergang durch Natur und Gesundheit im Herzen des Waldes in Sillé-le-Guillaume ein

Italiano :

La Mutualité Française Pays de la Loire e il Contratto di Salute Locale 4CPS vi invitano a partecipare a una passeggiata naturalistica e salutare nel cuore della foresta di Sillé-le-Guillaume

Espanol :

La Mutualité Française Pays de la Loire y el Contrato Local de Salud 4CPS le invitan a unirse a ellos para un paseo por la naturaleza y la salud en el corazón del bosque de Sillé-le-Guillaume

