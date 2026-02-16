Balade nature Explorer la nature avec ses sens à Val-du-Mignon

Place Pierre Rousseau Val-du-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Balade nature Explorer la nature avec ses sens | Samedi 28 février | 14h > 16h30 | Val-du-Mignon (79)

Au cours d’une sortie en zone naturelle en compagnie de Deux-Sèvres Nature Environnement, venez découvrir la nature par le biais de vos 5 sens, casser des mythes et voir votre environnement sous un autre jour !

Inscription obligatoire auprès de la mairie de Val-du-Mignon 05 49 04 85 16 ou par mail secretariat@mairie-valdumignon.fr

Gratuit

RDV Place Pierre Rousseau .

Place Pierre Rousseau Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 85 16 secretariat@mairie-valdumignon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature Explorer la nature avec ses sens à Val-du-Mignon

L’événement Balade nature Explorer la nature avec ses sens à Val-du-Mignon Val-du-Mignon a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Niort Marais Poitevin