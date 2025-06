[Balade nature] Explorez la faune et la flore en Normandie Dieppe 15 juillet 2025 07:00

Seine-Maritime

[Balade nature] Explorez la faune et la flore en Normandie Dieppe et environs Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-15

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-15

Forêts, étangs, littoral, plancton, oiseaux… Partez à la découverte des trésors naturels de Normandie grâce à des sorties nature et des ateliers scientifiques.

Que vous soyez curieux, passionné, en famille, seul ou entre amis, nos activités sont ouvertes à tous, enfants comme adultes, et pensées pour éveiller les sens, stimuler la réflexion et nourrir l’émerveillement.

Explorez, écoutez, observez… la nature vous attend !

Consultez notre programme et laissez-vous guider pour des moments de découverte authentiques et respectueux de l’environnement.

Mardi 15 juillet

• 10h00 Le monde du plancton

Rendez-vous parking du gymnase municipal Chemin des prairies Arques-la-Bataille

• 14h00 Balade nature autour des étangs

Rendez-vous parking du gymnase municipal Chemin des prairies Arques-la-Bataille

Mercredi 16 juillet

• 9h00 Le littoral à marée basse Plage de Puys

Rendez-vous au parking de la plage Puys

• 14h00 Sortie nature sur le port de Dieppe

Rendez-vous au début de la jetée ouest de Dieppe (Local SNSM)

Jeudi 17 juillet

• 9h30 Le littoral à marée basse Plage de Pourville-sur-Mer

Rendez-vous au parking de l’Huîtrière Pourville-sur-Mer

• 14h30 Le monde du plancton

Rendez-vous au parking de l’Huîtrière Pourville-sur-Mer

Vendredi 18 juillet

• 10h00 BioLit (Biodiversité littorale) Sciences participatives Plage de Sainte-Marguerite-sur-Mer

Rendez-vous au parking de la plage Route de la Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer

• 14h00 Balade nature à Sainte-Marguerite-sur-Mer

Rendez-vous au parking de la plage Route de la Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer

Dimanche 20 juillet

• 9h30 Exploration de la forêt d’Arques

Rendez-vous au Rond des Quatre Quartiers Forêt domaniale d’Arques

• 14h00 A la découverte des libellules

Rendez-vous parking du gymnase municipal Chemin des prairies Arques-la-Bataille

Dieppe et environs

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

English : [Balade nature] Explorez la faune et la flore en Normandie

Forests, ponds, coastline, plankton, birds… Discover Normandy’s natural treasures through nature outings and scientific workshops.

Whether you’re curious, passionate, a family member, alone or with friends, our activities are open to all, children and adults alike, and designed to awaken the senses, stimulate reflection and nourish wonder.

Explore, listen, observe? nature awaits you!

Take a look at our program and let us guide you through authentic, environmentally-friendly moments of discovery.

Tuesday July 15th

? 10:00 am The world of plankton

Meeting point municipal gymnasium parking lot Chemin des prairies ? Arques-la-Bataille

? 14h00 Nature walk around the ponds

Meeting point at the municipal gymnasium parking lot Chemin des prairies ? Arques-la-Bataille

Wednesday, July 16th

? 9:00 am The coast at low tide ? Puys beach

Meet at the beach parking lot ? Puys

? 14:00 Nature outing in Dieppe harbor

Meet at the beginning of Dieppe’s west pier (Local SNSM)

Thursday July 17th

? 9:30 am The coast at low tide ? Pourville-sur-Mer beach

Meet at the Huîtrière parking lot ? Pourville-sur-Mer

? 14:30 The world of plankton

Meet at the Huîtrière parking lot ? Pourville-sur-Mer

Friday, July 18th

? 10:00 BioLit (Coastal biodiversity) ? Participatory science ? Sainte-Marguerite-sur-Mer beach

Meet at the beach parking lot Route de la Mer ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

? 2:00 pm Nature walk in Sainte-Marguerite-sur-Mer

Meet at the beach parking lot Route de la Mer ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

Sunday July 20th

? 9:30 Exploring the Arques forest

Meet at Rond des Quatre Quartiers ? Arques State Forest

? 14:00 Discovering dragonflies

Meet at municipal gymnasium parking lot Chemin des prairies ? Arques-la-Bataille

German :

Wälder, Teiche, Küsten, Plankton, Vögel… Entdecken Sie die Naturschätze der Normandie mithilfe von Naturausflügen und wissenschaftlichen Workshops.

Ob Sie neugierig oder begeistert sind, mit der Familie, allein oder mit Freunden, unsere Aktivitäten stehen allen offen, Kindern wie Erwachsenen, und sollen die Sinne wecken, zum Nachdenken anregen und das Staunen nähren.

Erforschen Sie, hören Sie zu, beobachten Sie… die Natur wartet auf Sie!

Schauen Sie sich unser Programm an und lassen Sie sich zu authentischen und umweltfreundlichen Entdeckungsreisen führen.

Dienstag, 15. Juli

? 10:00 Uhr Die Welt des Planktons

Treffpunkt Parkplatz des städtischen Gymnasiums Chemin des prairies ? Arques-la-Bataille

? 14:00 Uhr Naturwanderung um die Teiche herum

Treffpunkt Parkplatz des städtischen Gymnasiums Chemin des prairies ? Arques-la-Bataille

Mittwoch, 16. Juli

? 9:00 Uhr Die Küste bei Ebbe ? Strand von Puys

Treffpunkt am Parkplatz des Strandes ? Puys

? 14.00 Uhr Naturkundlicher Ausflug zum Hafen von Dieppe?

Treffpunkt am Anfang der Westmole von Dieppe (Local SNSM)

Donnerstag, 17. Juli

? 9.30 Uhr Die Küste bei Ebbe ? Strand von Pourville-sur-Mer

Treffpunkt: Parkplatz « L’Huîtrière » ? Pourville-sur-Mer

? 14.30 Uhr Die Welt des Planktons

Treffpunkt am Parkplatz Huîtrière ? Pourville-sur-Mer

Freitag, 18. Juli

? 10.00 Uhr BioLit (Biologische Vielfalt an der Küste) ? Partizipative Wissenschaft ? Strand von Sainte-Marguerite-sur-Mer ?

Treffpunkt: Parkplatz am Strand Route de la Mer ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

? 14:00 Uhr Naturspaziergang in Sainte-Marguerite-sur-Mer?

Treffpunkt: Parkplatz am Strand Route de la Mer ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

Sonntag, 20. Juli

? 9.30 Uhr Erkundung des Waldes von Arques?

Treffpunkt: Rond des Quatre Quartiers ? Staatswald von Arques

? 14:00 Entdeckung der Libellen

Treffpunkt Parkplatz des städtischen Gymnasiums Chemin des prairies ? Arques-la-Bataille

Italiano :

Foreste, stagni, coste, plancton, uccelli… Scoprite i tesori naturali della Normandia attraverso escursioni naturalistiche e laboratori scientifici.

Che siate curiosi, appassionati, familiari, da soli o in compagnia, le nostre attività sono aperte a tutti, bambini e adulti, e sono pensate per risvegliare i sensi, stimolare la riflessione e alimentare la meraviglia.

Esplorate, ascoltate, osservate: la natura vi aspetta!

Date un’occhiata al nostro programma e lasciatevi guidare in un viaggio di scoperta autentico e rispettoso dell’ambiente.

Martedì 15 luglio

ore 10.00 Il mondo del plancton

Punto d’incontro presso il parcheggio della palestra comunale Chemin des prairies ? Arques-la-Bataille

ore 14.00 Passeggiata naturalistica intorno agli stagni

Punto d’incontro nel parcheggio della palestra comunale Chemin des prairies ? Arques-la-Bataille

Mercoledì 16 luglio

ore 9.00 La costa con la bassa marea Spiaggia di Puys

Incontro al parcheggio della spiaggia ? Puys

14:00 Passeggiata naturalistica nel porto di Dieppe

Ritrovo all’inizio del molo ovest di Dieppe (Locale SNSM)

Giovedì 17 luglio

9.30 La costa con la bassa marea Spiaggia di Pourville-sur-Mer

Ritrovo al parcheggio della Huîtrière ? Pourville-sur-Mer

14.30 Il mondo del plancton

Ritrovo al parcheggio Huîtrière ? Pourville-sur-Mer

Venerdì 18 luglio

10.00 BioLit (Biodiversità costiera) Scienza partecipativa ? Spiaggia di Sainte-Marguerite-sur-Mer

Incontro al parcheggio della spiaggia Route de la Mer ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

14:00 Passeggiata nella natura a Sainte-Marguerite-sur-Mer

Ritrovo al parcheggio della spiaggia Route de la Mer ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

Domenica 20 luglio

9:30 Esplorazione della foresta di Arques

Ritrovo al Rond des Quatre Quartiers ? Foresta nazionale di Arques

14:00 Alla scoperta delle libellule

Punto d’incontro presso il parcheggio della palestra comunale ? Arques-la-Bataille

Espanol :

Bosques, estanques, litoral, plancton, aves… Descubra los tesoros naturales de Normandía a través de salidas a la naturaleza y talleres científicos.

Ya sea curioso, apasionado, miembro de una familia, solo o con amigos, nuestras actividades están abiertas a todos, niños y adultos, y están diseñadas para despertar los sentidos, estimular el pensamiento y alimentar el asombro.

Explora, escucha, observa… ¡la naturaleza te espera!

Eche un vistazo a nuestro programa y déjese guiar en un viaje de descubrimiento auténtico y respetuoso con el medio ambiente.

Martes 15 de julio

? 10.00 h El mundo del plancton

Punto de encuentro en el aparcamiento del gimnasio municipal Chemin des prairies ? Arques-la-Bataille

? 14.00 h Paseo por la naturaleza alrededor de los estanques

Punto de encuentro en el aparcamiento del gimnasio municipal Chemin des prairies ? Arques-la-Bataille

Miércoles 16 de julio

? 9.00 h La costa en marea baja ? Playa de Puys

Cita en el aparcamiento de la playa ? Puys

? 14:00 Paseo por la naturaleza en el puerto de Dieppe

Encuentro al principio del muelle oeste de Dieppe (SNSM local)

Jueves 17 de julio

? 9.30 h La costa en marea baja ? Playa de Pourville-sur-Mer

Cita en el aparcamiento de la Huîtrière ? Pourville-sur-Mer

? 14.30 h El mundo del plancton

Cita en el aparcamiento de la Huîtrière ? Pourville-sur-Mer

Viernes 18 de julio

? 10.00 BioLit (Biodiversidad costera) ? Ciencia participativa ? Playa de Sainte-Marguerite-sur-Mer

Cita en el aparcamiento de la playa Route de la Mer ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

? 14:00 Paseo por la naturaleza en Sainte-Marguerite-sur-Mer

Cita en el aparcamiento de la playa Route de la Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer

Domingo 20 de julio

? 9:30 Exploración del bosque de Arques

Encuentro en Rond des Quatre Quartiers ? Bosque Nacional de Arques

? 14:00 Descubrir las libélulas

Punto de encuentro en el aparcamiento del gimnasio municipal ? Arques-la-Bataille

L’événement [Balade nature] Explorez la faune et la flore en Normandie Dieppe a été mis à jour le 2025-06-20 par Seine-Maritime Attractivité