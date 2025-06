[Balade nature] Explorez la faune et la flore en Normandie Dieppe 19 août 2025 07:00

Seine-Maritime

[Balade nature] Explorez la faune et la flore en Normandie Dieppe et environs Dieppe Seine-Maritime

Début : Jeudi Jeudi 2025-08-19

fin : 2025-08-22

2025-08-19

Forêts, étangs, littoral, plancton, oiseaux… Partez à la découverte des trésors naturels de Normandie grâce à des sorties nature et des ateliers scientifiques.

Que vous soyez curieux, passionné, en famille, seul ou entre amis, nos activités sont ouvertes à tous, enfants comme adultes, et pensées pour éveiller les sens, stimuler la réflexion et nourrir l’émerveillement.

Explorez, écoutez, observez… la nature vous attend !

Consultez notre programme et laissez-vous guider pour des moments de découverte authentiques et respectueux de l’environnement.

Mardi 19 août

• 10h00 Balade nature au Cap d’Ailly

Rendez-vous au parking du phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer

• 14h00 Le littoral à marée basse Plage de Sainte-Marguerite-sur-Mer

Rendez-vous au parking de la plage Route de la Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer

Mercredi 20 août

• 15h00 BioLit (Biodiversité Littorale) Sciences participatives Plage de Puys

Rendez-vous au parking de la plage Puys

Jeudi 21 août

• 9h30 Balade nature à Dieppe

Rendez-vous au Bas Fort Blanc Dieppe

• 14h30 Balade nature à Varengeville-sur-Mer

Rendez-vous au parking de l’église Saint-Valéry Varengeville-sur-Mer

Vendredi 22 août

• 10h00 Le monde du plancton

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Dieppe

• 17h00 Le littoral à marée basse Plage de Dieppe

Rendez-vous au Bas Fort Blanc Dieppe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

English : [Balade nature] Explorez la faune et la flore en Normandie

Forests, ponds, coastline, plankton, birds… Discover Normandy’s natural treasures through nature outings and scientific workshops.

Whether you’re curious, passionate, a family member, alone or with friends, our activities are open to all, children and adults alike, and designed to awaken the senses, stimulate reflection and nourish wonder.

Explore, listen, observe? nature awaits you!

Take a look at our program and let us guide you through authentic, environmentally-friendly moments of discovery.

Tuesday August 19th

? 10:00 Nature walk at Cap d’Ailly

Meet at Ailly lighthouse parking lot ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

? 2:00 pm The coast at low tide ? Sainte-Marguerite-sur-Mer beach

Meet at the beach parking lot Route de la Mer ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

Wednesday, August 20th

? 15:00 BioLit (Biodiversité Littorale) ? Participatory science ? Puys beach

Meet at the beach parking lot ? Puys

Thursday, August 21st

? 9:30 am Nature walk in Dieppe

Meet at Bas Fort Blanc ? Dieppe

? 14:30 Nature walk in Varengeville-sur-Mer

Meet at Saint-Valéry church parking lot ? Varengeville-sur-Mer

Friday August 22nd

? 10:00 am The world of plankton

Meet in front of Dieppe Tourist Office

? 17:00 The coast at low tide ? Dieppe beach

Meet at Bas Fort Blanc ? Dieppe

German :

Wälder, Teiche, Küsten, Plankton, Vögel… Entdecken Sie die Naturschätze der Normandie mithilfe von Naturausflügen und wissenschaftlichen Workshops.

Ob Sie neugierig oder begeistert sind, mit der Familie, allein oder mit Freunden, unsere Aktivitäten stehen allen offen, Kindern wie Erwachsenen, und sollen die Sinne wecken, zum Nachdenken anregen und das Staunen nähren.

Erforschen Sie, hören Sie zu, beobachten Sie… die Natur wartet auf Sie!

Schauen Sie sich unser Programm an und lassen Sie sich zu authentischen und umweltfreundlichen Entdeckungsreisen führen.

Dienstag, 19. August

? 10:00 Uhr Naturwanderung am Cap d’Ailly

Treffpunkt: Parkplatz am Leuchtturm von Ailly ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

? 14:00 Uhr Die Küste bei Ebbe ? Strand von Sainte-Marguerite-sur-Mer ?

Treffpunkt: Parkplatz am Strand Route de la Mer ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

Mittwoch, 20. August

? 15.00 Uhr BioLit (Biodiversität an der Küste) ? Partizipative Wissenschaft ? Strand von Puys

Treffpunkt am Parkplatz des Strandes ? Puys

Donnerstag, 21. August

? 9.30 Uhr Spaziergang durch die Natur in Dieppe

Treffpunkt am Bas Fort Blanc ? Dieppe

? 14.30 Uhr Naturkundlicher Spaziergang in Varengeville-sur-Mer?

Treffpunkt: Parkplatz der Kirche Saint-Valéry ? Varengeville-sur-Mer

Freitag, 22. August

? 10.00 Uhr Die Welt des Planktons

Treffpunkt vor dem Office de Tourisme de Dieppe

? 17.00 Uhr Die Küste bei Ebbe ? Strand von Dieppe

Treffpunkt am Bas Fort Blanc ? Dieppe

Italiano :

Foreste, stagni, coste, plancton, uccelli… Scoprite i tesori naturali della Normandia attraverso escursioni naturalistiche e laboratori scientifici.

Che siate curiosi, appassionati, familiari, da soli o in compagnia, le nostre attività sono aperte a tutti, bambini e adulti, e sono pensate per risvegliare i sensi, stimolare la riflessione e alimentare la meraviglia.

Esplorate, ascoltate, osservate: la natura vi aspetta!

Date un’occhiata al nostro programma e lasciatevi guidare in un viaggio di scoperta autentico e rispettoso dell’ambiente.

Martedì 19 agosto

10.00 Passeggiata naturalistica a Cap d’Ailly

Ritrovo al parcheggio del faro di Ailly ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

♪ 14:00 La costa con la bassa marea ♪ Spiaggia di Sainte-Marguerite-sur-Mer

Punto d’incontro al parcheggio della spiaggia Route de la Mer ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

Mercoledì 20 agosto

15:00 BioLit (biodiversità costiera) Scienza partecipativa ? Spiaggia di Puys

Incontro al parcheggio della spiaggia ? Puys

Giovedì 21 agosto

ore 9.30 Passeggiata nella natura a Dieppe

Ritrovo al Bas Fort Blanc ? Dieppe

14.30 Passeggiata nella natura a Varengeville-sur-Mer

Ritrovo al parcheggio della chiesa di Saint-Valéry ? Varengeville-sur-Mer

Venerdì 22 agosto

ore 10.00 Il mondo del plancton

Ritrovo davanti all’Ufficio del Turismo di Dieppe

17:00 La costa con la bassa marea Spiaggia di Dieppe

Ritrovo al Bas Fort Blanc ? Dieppe

Espanol :

Bosques, estanques, litoral, plancton, aves… Descubra los tesoros naturales de Normandía a través de salidas a la naturaleza y talleres científicos.

Ya sea curioso, apasionado, miembro de una familia, solo o con amigos, nuestras actividades están abiertas a todos, niños y adultos, y están diseñadas para despertar los sentidos, estimular el pensamiento y alimentar el asombro.

Explora, escucha, observa… ¡la naturaleza te espera!

Eche un vistazo a nuestro programa y déjese guiar en un viaje de descubrimiento auténtico y respetuoso con el medio ambiente.

Martes 19 de agosto

? 10.00 Paseo por la naturaleza en Cap d’Ailly

Cita en el aparcamiento del faro de Ailly ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

? 14:00 La costa en marea baja ? Playa de Sainte-Marguerite-sur-Mer

Punto de encuentro en el aparcamiento de la playa Route de la Mer ? Sainte-Marguerite-sur-Mer

Miércoles 20 de agosto

? 15:00 BioLit (Biodiversidad costera) ? Ciencia participativa ? Playa de Puys

Encuentro en el aparcamiento de la playa ? Puys

Jueves 21 de agosto

? 9.30 h Paseo por la naturaleza de Dieppe

Encuentro en Bas Fort Blanc ? Dieppe

? 14h30 Paseo por la naturaleza en Varengeville-sur-Mer

Cita en el aparcamiento de la iglesia Saint-Valéry ? Varengeville-sur-Mer

Viernes 22 de agosto

? 10.00 h El mundo del plancton

Cita frente a la Oficina de Turismo de Dieppe

? 17:00 La costa en marea baja ? Playa de Dieppe

Cita en Bas Fort Blanc ? Dieppe

