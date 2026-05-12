BALADE NATURE FAUNE ET FLORE DE GARRIGUES Treilles
BALADE NATURE FAUNE ET FLORE DE GARRIGUES Treilles mercredi 26 août 2026.
Treilles
BALADE NATURE FAUNE ET FLORE DE GARRIGUES
Treilles Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:00:00
fin : 2026-08-26 11:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Partez à la rencontre de la nature autour de l’étang de Salses-Leucate.
Programmation
– Vendredi 3 juillet 9h-11h à Treilles Les oiseaux du bâti (Atlas de Biodiversité Communal).
– Vendredi 10 juillet 9h-11h à Caves Les oiseaux du bâti (Atlas de Biodiversité Communal).
– Mercredi 26 août 9h-11h à Treilles Faune et Flore de garrigues (Je Vous Emmène).
Comment participer à une balade nature ?
Pensez à réserver votre place, réservation obligatoire.
Organisé par la Maison de l’étang de Salses-Leucate Leucate Centre conchylicole Rive gauche.
(sur place vous trouverez une Exposition permanente sur l’étang et son patrimoine).
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Treilles 11510 Aude Occitanie +33 6 73 11 52 23 maisondeletang@mairie-leucate.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover nature around the Salses-Leucate lake.
Program
– Friday July 3: 9h-11h in Treilles: Birds of the built environment (Atlas de Biodiversité Communal).
– Friday, July 10: 9h-11h at Caves: Birds of the built environment (Atlas de Biodiversité Communal).
– Wednesday August 26: 9h-11h in Treilles: Fauna and flora of the garrigues (Je Vous Emmène).
How to take part in a nature walk?
Don’t forget to reserve your place.
Organized by Maison de l?étang de Salses-Leucate Leucate Centre conchylicole Rive gauche.
(On site you’ll find a permanent exhibition on the pond and its heritage).
L’événement BALADE NATURE FAUNE ET FLORE DE GARRIGUES Treilles a été mis à jour le 2026-05-12 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT