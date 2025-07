BALADE NATURE Fos

BALADE NATURE Fos mardi 12 août 2025.

Place de la Mairie Fos Haute-Garonne

Début : 2025-08-12 09:00:00

fin : 2025-08-12 13:00:00

2025-08-12

Sur la végétation des bords de Garonne, analyse écologique et historique.

Dès l’entrée dans la département on distingue plusieurs types de végétation.

Lors de cette promenade nous pourrons herboriser et découvrir le paysage, en analysant les aspects saillants des crues morphogènes et de l’action humaine sur ce site remarquable.

Rendez-vous place de la mairie à Fos , côté bistrot.

Organisé par Action recherche Environnement Midi-Pyrénées.

Gratuit. .

Place de la Mairie Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 49 60 aremip2@gmail.com

English :

On the vegetation along the Garonne, ecological and historical analysis.

German :

Über die Vegetation an den Ufern der Garonne, ökologische und historische Analyse.

Italiano :

Un’analisi ecologica e storica della vegetazione lungo le rive della Garonna.

Espanol :

Análisis ecológico e histórico de la vegetación de las riberas del Garona.

