Balade nature Fragile tourbière, les sources de l’Yonne

Glux-en-Glenne Nièvre

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

2026-02-21

Pour la Journée Mondiale des Zones Humides, remontez aux sources de l’Yonne lors d’une balade idyllique au cœur des montagnes du Haut-Morvan, et découvrez la riche histoire de ce site entre tourbières, flottage du bois et vestiges gallo-romains. L’occasion de découvrir l’un des 12 sites de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan.

️ de 14h00 à 16h30

conseillé à partir de 12 ans

longueur de la balade 3 km

Inscription obligatoire sur ce lien

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/L3zyfyWCrtkYEejiGg9wpWLz

ou https://urls.fr/kSaAbV

✉ contact@parcdumorvan.org

☎ 03 86 78 79 57

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription. .

Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

