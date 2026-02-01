Balade nature Fragile tourbière, les sources de l’Yonne Glux-en-Glenne
Glux-en-Glenne Nièvre
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 16:30:00
2026-02-21
Pour la Journée Mondiale des Zones Humides, remontez aux sources de l’Yonne lors d’une balade idyllique au cœur des montagnes du Haut-Morvan, et découvrez la riche histoire de ce site entre tourbières, flottage du bois et vestiges gallo-romains. L’occasion de découvrir l’un des 12 sites de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan.
️ de 14h00 à 16h30
conseillé à partir de 12 ans
longueur de la balade 3 km
Inscription obligatoire sur ce lien
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/L3zyfyWCrtkYEejiGg9wpWLz
ou https://urls.fr/kSaAbV
✉ contact@parcdumorvan.org
☎ 03 86 78 79 57
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription. .
