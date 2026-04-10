BALADE NATURE FRÉQUENCE GRENOUILLES AVEC LE CPIE Montbazin
BALADE NATURE FRÉQUENCE GRENOUILLES AVEC LE CPIE Montbazin jeudi 23 avril 2026.
Montbazin
BALADE NATURE FRÉQUENCE GRENOUILLES AVEC LE CPIE
Montbazin Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Mais quels sont ces mystérieux chants qui résonnent près des mares ? Qu’est-ce qu’un amphibien ? Pourquoi les habitats des amphibiens sont-ils menacés? Dans un premier temps, lors d’un moment convivial autour d’un apéritif, nous vous ferons découvrir les espèces présentes sur nos territoire. Nous irons ensuite explorer les alentours pour tenter d’observer ces étonnantes espèces
Mais quels sont ces mystérieux chants qui résonnent près des mares ? Qu’est-ce qu’un amphibien ? Pourquoi les habitats des amphibiens sont-ils menacés? Dans un premier temps, lors d’un moment convivial autour d’un apéritif, nous vous ferons découvrir les espèces présentes sur nos territoire. Nous irons ensuite explorer les alentours pour tenter d’observer ces étonnantes espèces !Informations pratiques Activité en soirée, prévoir des vêtementsPossibilité d’apporter un pique-nique et une lampeConseillée à partir de 9 ansLimité à 15 participantsAccès PMR nonLieu de rendez-vous Parking Cami de la Trappe à Montbazin, puis covoiturage jusqu’à la mare 43°30’47.9 N 3°41’47.7 E .
Montbazin 34560 Hérault Occitanie
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English : BALADE NATURE FRÉQUENCE GRENOUILLES AVEC LE CPIE
But what are these mysterious songs that echo near ponds? What is an amphibian? Why are amphibian habitats under threat? We’ll start with a convivial aperitif, during which we’ll introduce you to the species present on our territory. We’ll then explore the surrounding area in search of these amazing species
L’événement BALADE NATURE FRÉQUENCE GRENOUILLES AVEC LE CPIE Montbazin a été mis à jour le 2026-04-09 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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