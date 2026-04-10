Montbazin

BALADE NATURE FRÉQUENCE GRENOUILLES AVEC LE CPIE

Montbazin Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Mais quels sont ces mystérieux chants qui résonnent près des mares ? Qu’est-ce qu’un amphibien ? Pourquoi les habitats des amphibiens sont-ils menacés? Dans un premier temps, lors d’un moment convivial autour d’un apéritif, nous vous ferons découvrir les espèces présentes sur nos territoire. Nous irons ensuite explorer les alentours pour tenter d’observer ces étonnantes espèces

Mais quels sont ces mystérieux chants qui résonnent près des mares ? Qu’est-ce qu’un amphibien ? Pourquoi les habitats des amphibiens sont-ils menacés? Dans un premier temps, lors d’un moment convivial autour d’un apéritif, nous vous ferons découvrir les espèces présentes sur nos territoire. Nous irons ensuite explorer les alentours pour tenter d’observer ces étonnantes espèces !Informations pratiques Activité en soirée, prévoir des vêtementsPossibilité d’apporter un pique-nique et une lampeConseillée à partir de 9 ansLimité à 15 participantsAccès PMR nonLieu de rendez-vous Parking Cami de la Trappe à Montbazin, puis covoiturage jusqu’à la mare 43°30’47.9 N 3°41’47.7 E .

Montbazin 34560 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BALADE NATURE FRÉQUENCE GRENOUILLES AVEC LE CPIE

But what are these mysterious songs that echo near ponds? What is an amphibian? Why are amphibian habitats under threat? We’ll start with a convivial aperitif, during which we’ll introduce you to the species present on our territory. We’ll then explore the surrounding area in search of these amazing species

L’événement BALADE NATURE FRÉQUENCE GRENOUILLES AVEC LE CPIE Montbazin a été mis à jour le 2026-04-09 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE