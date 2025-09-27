BALADE NATURE Le village Gargas

BALADE NATURE Le village Gargas samedi 27 septembre 2025.

BALADE NATURE

Le village EGLISE DE GARGAS Gargas Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Découvrez les plantes sauvages qui poussent au pied de chez vous !

Doriane Herrera vous accompagne pour une balade botanique et vous fera découvrir les plantes sauvages médicinales et comestibles qui poussent dans le Frontonnais. Elle vous expliquera comment les reconnaître et quelles sont leurs propriétés. 5 .

Le village EGLISE DE GARGAS Gargas 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 80 69 randos@cc-dufrontonnais.fr

English :

Discover the wild plants growing in your neighbourhood!

German :

Entdecken Sie die Wildpflanzen, die direkt vor Ihrer Haustür wachsen!

Italiano :

Scoprite le piante selvatiche che crescono nel vostro quartiere!

Espanol :

Descubra las plantas silvestres que crecen en su barrio

L’événement BALADE NATURE Gargas a été mis à jour le 2025-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE