Guéthary

Balade Nature Grand Public

Chemin du Trinquet Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Dans le cadre du programme de sensibilisation aux risques littoraux développé avec la Communauté d’Agglomération Pays basque, nous vous proposons cette sortie nature sur le littoral.

Il s’agit d’une petite balade de +/- 6km aller-retour afin de regarder ensemble les phénomènes de l’érosion de cette partie du littoral.

Avec un géomorphologue, médiateur scientifique, chargé de mission au CPIE, nous parlerons des sables des petites plages de poche du territoire, des altérites et des protections mises en place contre l’érosion.

Nous ferons ensemble un petit atelier participatif facile et pédagogique afin de mieux comprendre les phénomènes de l’érosion littorale

La sortie nous amènera jusqu’au lieu d’implantation du point de suivi de l’érosion des plages, du réseau Coastsnap , installé par le BRGM. Une science participative à portée de tous! .

Chemin du Trinquet Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 cpie.littoral.basque@cpie-hendaye.fr

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English : Balade Nature Grand Public

L’événement Balade Nature Grand Public Guéthary a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque