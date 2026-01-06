Balade nature granit rose et biodiversité Perros-Guirec
Chemin du phare Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-09 10:00:00
fin : 2026-02-09 11:30:00
2026-02-09
Venez découvrir le site naturel de Ploumanac’h sous tous ses angles ! Observez sa faune et sa flore, comprenez son histoire si particulière en suivant le guide.
Réservation obligatoire. .
Chemin du phare Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77
