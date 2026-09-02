Balade nature : granit rose et biodiversité Perros-Guirec
lundi 26 octobre 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Balade nature : granit rose et biodiversité
Chemin du phare Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 10:00:00
fin : 2026-10-26 11:30:00
Date(s) :
2026-10-26
Venez découvrir le site naturel de Ploumanac’h sous tous ses angles ! Observez sa faune et sa flore, comprenez son histoire si particulière en suivant le guide.
Réservation obligatoire. .
Chemin du phare Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77
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English :
L’événement Balade nature : granit rose et biodiversité Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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