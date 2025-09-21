Balade nature guidée à vélo autour des plantes sauvages Ile de Versailles Nantes

Balade nature guidée à vélo autour des plantes sauvages Ile de Versailles Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 10:00 – 12:00

Gratuit : non Gratuit. Inscription obligatoire. Gratuit. Inscription obligatoire ICI. Adulte, Etudiant, Senior

Dans le cadre des 25 ans du réseau de l’environnement (programmation), profitez de cette balade à vélo pour aller jusqu’à Port Barbe (La Chapelle sur Erdre) pour profiter de l’événement qui s’y déroule : Un dimanche au bord de l’Erdre ; guinguette familiale, conviviale et festive ! Départ de la balade depuis l’île de Versailles (rdv à 10h) : balade nature guidée à vélo autour des plantes sauvages. Itinéraire en passant par les rives Est de l’Erdre (compter environ 2h de balade). Avec Noën de l’Échappée !Équipements à prévoir : casque, un vélo fonctionnel (freins et pneus gonflés) et idéalement un gilet fluo.Gratuit. Inscription obligatoire ICI.

Ile de Versailles Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/ile-de-versailles 0240485454 https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/un-dimanche-au-bord-de-l-erdre-25-ans-du-reseau-de-l-environnement