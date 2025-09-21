Balade nature guidée à vélo autour des plantes sauvages Ile de Versailles Nantes
Gratuit. Inscription obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
Dans le cadre des 25 ans du réseau de l’environnement (programmation), profitez de cette balade à vélo pour aller jusqu’à Port Barbe (La Chapelle sur Erdre) pour profiter de l’événement qui s’y déroule : Un dimanche au bord de l’Erdre
Équipements à prévoir : casque, un vélo fonctionnel (freins et pneus gonflés) et idéalement un gilet fluo.
Gratuit. Inscription obligatoire ICI.
Départ de la balade depuis l’île de Versailles (rdv à 10h) : balade nature guidée à vélo autour des plantes sauvages. Itinéraire en passant par les rives Est de l’Erdre (compter environ 2h de balade). Avec Noën de l’Échappée !
© Écopôle CPIE Pays de Nantes