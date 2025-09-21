Balade nature guidée à vélo autour des plantes sauvages Ile de Versailles Nantes

Départ de la balade depuis l’île de Versailles (rdv à 10h) : balade nature guidée à vélo autour des plantes sauvages. Itinéraire en passant par les rives Est de l’Erdre (compter environ 2h de balade). Avec Noën de l’Échappée !

Équipements à prévoir : casque, un vélo fonctionnel (freins et pneus gonflés) et idéalement un gilet fluo.

Gratuit. Inscription obligatoire ICI.

Ile de Versailles Quai Henri Barbusse Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@ecopole.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240485454 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/un-dimanche-au-bord-de-l-erdre-25-ans-du-reseau-de-l-environnement »}] [{« link »: « https://www.ecopole.org/25ans/ »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/agissons-pour-le-climat/events/un-dimanche-au-bord-de-lerdre »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/un-dimanche-au-bord-de-l-erdre-25-ans-du-reseau-de-l-environnement »}]

Cette balade a pour but d’aller jusqu’à Port Barbe pour profiter de l’événement qui s’y déroule : Un dimanche au bord de l’Erdre : guinguette familiale. Balade à vélo de 2h depuis l’île de Versailles. balade vélo

© Écopôle CPIE Pays de Nantes