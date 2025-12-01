Balade nature Habitats divers d’hiver Saint-Lunaire

Balade nature Habitats divers d’hiver Saint-Lunaire samedi 13 décembre 2025.

Balade nature Habitats divers d’hiver

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

Mais où se cachent les animaux ? Balade à la découverte des habitats de l’écureuil, du blaireau, du renard, des rapaces et bien d’autres encore.

Rendez-vous Vallée de l’Amitié.

Organisé par Bretagne Vivante. .

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 68 93 62 45

