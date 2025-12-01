Balade nature Habitats divers d’hiver Saint-Lunaire
Balade nature Habitats divers d’hiver Saint-Lunaire samedi 13 décembre 2025.
Balade nature Habitats divers d’hiver
Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Mais où se cachent les animaux ? Balade à la découverte des habitats de l’écureuil, du blaireau, du renard, des rapaces et bien d’autres encore.
Rendez-vous Vallée de l’Amitié.
Organisé par Bretagne Vivante. .
Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 68 93 62 45
