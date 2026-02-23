Balade nature Heudicourt
Balade nature Heudicourt dimanche 1 mars 2026.
Balade nature
1 Grand’ Rue Heudicourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 10:30:00
fin : 2026-03-01 12:30:00
Date(s) :
2026-03-01
Une balade guidée pour découvrir les arbres médicinaux du Parc du Château d’Heudicourt, leurs usages et leurs secrets. Une parenthèse nature pour ralentir et observer. .
1 Grand’ Rue Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 6 95 10 38 12 aude@monjolibazarchampetre.com
English : Balade nature
