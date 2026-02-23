Balade nature Heudicourt

Balade nature

1 Grand’ Rue Heudicourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:30:00

fin : 2026-03-01 12:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Une balade guidée pour découvrir les arbres médicinaux du Parc du Château d’Heudicourt, leurs usages et leurs secrets. Une parenthèse nature pour ralentir et observer. .

1 Grand’ Rue Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 6 95 10 38 12 aude@monjolibazarchampetre.com

