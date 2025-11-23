Balade nature Histoire, légende et forêt Route départementale 966 Givrauval

Balade nature Histoire, légende et forêt

Chaque dimanche nous irons à la découverte du patrimoine local mais surtout des particularités du village de Givrauval (55500).

Ensuite nous irons en forêt, en dehors des sentiers battus, pour comprendre comment ça marche.

Là encore nous y découvrirons des sites très particuliers, ancienne carrière, cimetière du choléra…

Le but est de découvrir et de déambuler et de découvrir, à notre rythme.

Rendez-vous à 9h aux Cabanes Flottantes (260 mètres après Givrauval en direction de Gondrecourt-le-Château).

Plus d’informations sur le site www.stephanelatourte.com et par téléphone.Tout public

Route départementale 966 Les Cabanes Flottantes Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 85 88 44 28 stephane.latourte@gmail.com

English :

Every Sunday, we’ll be exploring the local heritage and, above all, the special features of the village of Givrauval (55500).

Then we’ll head off into the forest, off the beaten track, to find out how it all works.

Here again, we’ll discover some very special sites, including an old quarry and a cholera cemetery…

The aim is to explore and discover, at our own pace.

Meet at 9 a.m. at Cabanes Flottantes (260 m after Givrauval towards Gondrecourt-le-Château).

Further information at www.stephanelatourte.com and by telephone.

German :

Jeden Sonntag werden wir das lokale Kulturerbe, aber vor allem die Besonderheiten des Dorfes Givrauval (55500) erkunden.

Anschließend gehen wir in den Wald, abseits der ausgetretenen Pfade, um zu verstehen, wie es funktioniert.

Auch hier werden wir ganz besondere Orte entdecken, einen alten Steinbruch, einen Cholera-Friedhof…

Das Ziel ist es, zu wandern und zu entdecken, in unserem eigenen Rhythmus.

Wir treffen uns um 9 Uhr bei den Cabanes Flottantes (260 Meter nach Givrauval in Richtung Gondrecourt-le-Château).

Weitere Informationen finden Sie unter www.stephanelatourte.com und telefonisch.

Italiano :

Ogni domenica andremo alla scoperta del patrimonio locale e soprattutto delle particolarità del villaggio di Givrauval (55500).

Poi ci inoltreremo nella foresta, fuori dai sentieri battuti, per scoprire come funzionano le cose.

Ancora una volta, scopriremo alcuni siti molto particolari, tra cui una vecchia cava e un cimitero del colera.

L’obiettivo è quello di scoprire e girovagare al proprio ritmo.

Ritrovo alle 9.00 alle Cabanes Flottantes (260 metri dopo Givrauval in direzione di Gondrecourt-le-Château).

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.stephanelatourte.com.

Espanol :

Todos los domingos exploraremos el patrimonio local y, sobre todo, las particularidades del pueblo de Givrauval (55500).

Después nos adentraremos en el bosque, fuera de los caminos trillados, para descubrir su funcionamiento.

Una vez más, descubriremos lugares muy especiales, como una antigua cantera y un cementerio del cólera.

El objetivo es descubrir y deambular a nuestro ritmo.

Encuentro a las 9.00 h en las Cabanes Flottantes (260 m después de Givrauval en dirección a Gondrecourt-le-Château).

Más información en www.stephanelatourte.com y por teléfono.

