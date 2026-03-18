Balade nature Initiation à la botanique LONGNY-AU-PERCHE Longny les Villages

Balade nature Initiation à la botanique

LONGNY-AU-PERCHE Devant l’office de Tourisme Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-10 16:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Une balade pour néophytes pour s’initier à la reconnaissance des fleurs du printemps. .

LONGNY-AU-PERCHE Devant l’office de Tourisme Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

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English : Balade nature Initiation à la botanique

L’événement Balade nature Initiation à la botanique Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-18 par Conseil départemental de l’Orne