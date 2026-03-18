Balade nature Initiation à la botanique LONGNY-AU-PERCHE Longny les Villages
Balade nature Initiation à la botanique LONGNY-AU-PERCHE Longny les Villages dimanche 10 mai 2026.
Balade nature Initiation à la botanique
LONGNY-AU-PERCHE Devant l’office de Tourisme Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:30:00
fin : 2026-05-10 16:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Une balade pour néophytes pour s’initier à la reconnaissance des fleurs du printemps. .
LONGNY-AU-PERCHE Devant l’office de Tourisme Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23
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English : Balade nature Initiation à la botanique
L’événement Balade nature Initiation à la botanique Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-18 par Conseil départemental de l’Orne