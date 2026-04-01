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Balade nature Isigny-sur-Mer

Balade nature Isigny-sur-Mer

Balade nature Isigny-sur-Mer dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 14230 Isigny-sur-Mer

Département : Calvados

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Isigny-sur-Mer

Balade nature

Bourg Isigny-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :
2026-04-19

À l’occasion de la Fête du printemps, partez accompagné par Elan Nature dans une balade autour d’Isigny-sur-Mer.
À l’occasion de la Fête du printemps, partez accompagné par Elan Nature dans une balade autour d’Isigny-sur-Mer. Proposé par le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin.
Réservation en ligne.   .

Bourg Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 2 33 71 65 30  accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Balade nature

To mark the Spring Festival, join Elan Nature on a walk around Isigny-sur-Mer.

L’événement Balade nature Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Isigny-Omaha

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