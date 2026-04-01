Isigny-sur-Mer

Balade nature

Bourg Isigny-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :

2026-04-19

À l’occasion de la Fête du printemps, partez accompagné par Elan Nature dans une balade autour d’Isigny-sur-Mer.

À l’occasion de la Fête du printemps, partez accompagné par Elan Nature dans une balade autour d’Isigny-sur-Mer. Proposé par le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin.

Réservation en ligne. .

Bourg Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Balade nature

To mark the Spring Festival, join Elan Nature on a walk around Isigny-sur-Mer.

L’événement Balade nature Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Isigny-Omaha