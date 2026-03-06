Balade nature la biodiversité du plan d’eau Moréac

Balade nature la biodiversité du plan d’eau

Médiathèque Moréac Morbihan

Le printemps est arrivé, la nature se réveille ! Venez en famille découvrir la nature qui se réveille au plan d’eau. Déambulation et découverte de la richesse des milieux humides, animé par l’association ABB. Prévoyez des bottes, surtout pour les plus petits. Départ de la médiathèque à 14h30.

Animation tout public, gratuite et ouverte à tous. Inscription souhaitée pour optimiser l’organisation de la sortie. .

Médiathèque Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 46 73 59

