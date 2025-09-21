Balade nature “La Biodiversité niche dans le patrimoine” Médiathèque Yvonig Gicquel Josselin

Suivez Paul Mauguin de Bretagne Vivante pour une balade nature pour mieux connaître le rôle des vieux murs et autres éléments du bâti, en faveur de la faune (insectes, oiseaux…) et de la flore.

Cette animation alliant vielles pierres et biodiversité s’inscrit dans le programme des Dimanches de Caractère porté par les Petites Cités de Caractère Bretagne.

A cette occasion, un apéritif convivial, avec des produits locaux, sera partagé à la fin de la balade

Médiathèque Yvonig Gicquel Place d'Alzey 56120 Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne 0297706028 http://mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100071218523022;https://www.instagram.com/mediathequejosselin/

