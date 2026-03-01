Balade nature La Châtaigneraie
Balade nature La Châtaigneraie dimanche 29 mars 2026.
Balade nature
La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Rendez-vous place de l’église à 15h, pour une balade à la découverte des plantes sauvages et des oiseaux.
Nous serons accompagnés par un passionné d’oiseaux, adhérent à la LPO et d’une jeune femme ayant étudié la botanique.
N’hésitez pas à apporter vos jumelles, votre longue vue, une tenue adéquate à la marche en forêt et pour ceux qui le souhaitent, des carnets, papier pour préparer un herbier.
Réservation conseillée .
La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 31 55 19 yapluka85@gmail.com
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English :
L’événement Balade nature La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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