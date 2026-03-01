Balade nature

La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Rendez-vous place de l’église à 15h, pour une balade à la découverte des plantes sauvages et des oiseaux.

Nous serons accompagnés par un passionné d’oiseaux, adhérent à la LPO et d’une jeune femme ayant étudié la botanique.

N’hésitez pas à apporter vos jumelles, votre longue vue, une tenue adéquate à la marche en forêt et pour ceux qui le souhaitent, des carnets, papier pour préparer un herbier.

Réservation conseillée .

La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 31 55 19 yapluka85@gmail.com

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English :

L’événement Balade nature La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin