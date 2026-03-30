Balade nature la flore des sous-bois au printemps Cubnezais
Balade nature la flore des sous-bois au printemps Cubnezais dimanche 12 avril 2026.
Balade nature la flore des sous-bois au printemps
Cubnezais Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez découvrir la flore des sous-bois au printemps, accompagné d’un animateur environnement lors d’une balade bucolique le long des sentiers de randonnée d’un bois de feuillus. Nos forêts sont peuplées de jolies fleurs sauvages dont certaines fleurissent dès la sortie de l’hiver, quand le soleil réchauffe doucement le sol, avant que les arbres caducs ne déploient leur feuillage. De mois en mois, chaque balade dans les bois recèle des trésors, c’est un vrai feu d’artifice de couleurs et de senteurs ! Cette balade sera peut-être l’occasion de rencontres de quelques animaux … .
Cubnezais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79
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English : Balade nature la flore des sous-bois au printemps
L’événement Balade nature la flore des sous-bois au printemps Cubnezais a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Latitude Nord Gironde