Balade nature la flore des sous-bois au printemps

Cubnezais Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez découvrir la flore des sous-bois au printemps, accompagné d’un animateur environnement lors d’une balade bucolique le long des sentiers de randonnée d’un bois de feuillus. Nos forêts sont peuplées de jolies fleurs sauvages dont certaines fleurissent dès la sortie de l’hiver, quand le soleil réchauffe doucement le sol, avant que les arbres caducs ne déploient leur feuillage. De mois en mois, chaque balade dans les bois recèle des trésors, c’est un vrai feu d’artifice de couleurs et de senteurs ! Cette balade sera peut-être l’occasion de rencontres de quelques animaux … .

Cubnezais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79

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English : Balade nature la flore des sous-bois au printemps

L’événement Balade nature la flore des sous-bois au printemps Cubnezais a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Latitude Nord Gironde